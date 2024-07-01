جامعة دبي تبدأ قبول طلبات المنح الدراسية باسم «حمدان بن راشد»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد 2024 - 2025 ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتأتي هذه المنح، وعددها 3 منح دراسية كاملة، وفاءً وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، ولا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى إسهاماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي، ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.

وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح وغيرها من المنح التي تقدمها سنوياً.

وتقدم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين، الذين حصلوا على معدل 98 في المئة وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، وهندسة الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، وهندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

وهنأ الدكتور البستكي أبناءه وبناته طلبة الثانوية العامة على نجاحهم وتفوقهم رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي، مؤكداً أن الجامعة التي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد، تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، وأنها طرحت عدداً من البرامج الجديدة العام الماضي، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة مراعاة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن جامعة دبي تعمل دائماً على استقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات، وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين للدراسة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وحسومات للطلبة المتفوقين، إضافة للعديد من المنح لفئات مختلفة.

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