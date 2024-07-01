«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن نتائج الدورة الثانية من برنامج «إتقان»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص نتائج الدورة الثانية من برنامج «إتقان»، للعام الدراسي الحالي (2023 – 2024)، والذي يستهدف تطوير وتحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة بالإمارة وتحقيق رؤية الهيئة (تعليم متميز)، حيث جرى تقييم أداء 63 مدرسة خاصة تمثل 9 مناهج دراسية مختلفة من أصل 129 مدرسة خاصة في الإمارة، تضم 78638 طالباً وطالبة.

وكانت نتائج البرنامج قد أظهرت في دورتيه الأولى والثانية للعامين الدراسيين 2022 - 2023 و2023 - 2024 تحسناً نوعياً وملحوظاً في أداء المدارس بنسبة تصل إلى 80 % مقارنة مع نتائج التقييم السابقة التي أجريت في عامي 2018 و2019، حيث أثبتت النتائج أن 100 % من المدارس الخاصة في الإمارة تقدم تعليماً «مقبولاً» أو أفضل، وتقدم 68 % من المدارس تعليماً «جيداً» أو أفضل مما يعني أن 117 مدرسة في الإمارة تقدم تعليماً «مقبولاً» أو أفضل، منها 79 مدرسة تقدم تعليماً «جيداً» أو أفضل.

وشملت النتائج النهائية حصول مدرسة واحدة على تقدير «متميز» و9 مدارس على مستوى «جيد جداً»، و69 مدرسة على مستوى «جيد»، و38 مدرسة على مستوى «مقبول»، بينما لم تحصل أي مدرسة في الإمارة على مستوى «ضعيف» أو «ضعيف جداً» مما يعكس مستوى الخدمات التعليمية الرفيعة في غالبية المدارس الخاصة بالإمارة.

وأظهرت مقارنة النتائج الحالية مع نتائج التقييم في عامي 2018 و2019 تحسناً ملموساً في مستوى التعليم بالإمارة، حيث إن كل المدارس الخاصة تقدم الآن تعليماً «مقبولاً» أو أفضل وأن المدارس التي تقدم تعليماً «جيداً» أو أفضل ارتفع عددها من 8 مدارس فقط إلى 79 مدرسة، والذي انعكس بدوره على الطلبة، حيث ارتفع عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل من 25.351 إلى 145.042، بينما انخفض عدد الطلبة الذين يتلقون تعليماً «مقبولاً» أو أقل من 146.539 إلى 44.550 ما يعكس الجهود المبذولة من قبل كل الأطراف في الميدان التربوي، وفرق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وبينت مخرجات البرنامج أن حوالي 145.042 طالباً وطالبة من أصل 189.592 أي ما يعادل 76 % من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة يتلقون تعليماً «جيداً» أو أفضل بينما يتلقى كل الطلبة في المدارس المستهدفة ويبلغ عددهم نحو 189.592 طالباً وطالبة تعليماً «مقبولاً» أو أفضل.

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مراجعة شاملة لجودة الأداء في 63 مدرسة خاصة من أصل 129 مدرسة خاصة في الإمارة، تشمل 78638 طالباً وطالبة.

وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فخرهم بنتائج برنامج «إتقان» .

وقالت إن ما تحقق يعكس رؤية الهيئة الاستراتيجية وخطتها الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتطوير أدواته في المدارس الخاصة بالشارقة، مشيرة إلى أن طريق التميز يتطلب جهداً مشتركاً من جميع الأطراف المعنية.

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