نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج طالبات «الاتحاد الخاصة»

المصدر: دبي - وام

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شھد معالي الشيخ نھيان بن مبارك آل نھيان، وزير التسامح والتعايش حفل تخريج دفعة جديدة من طالبات مدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورشيدة ناشف، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لتطوير التعليم، وحشد من أولياء الأمور والضيوف.

وقام معالي الشيخ نھيان بن مبارك بتسليم 81 طالبة شھادات دبلوم الثانوية العامة - المنھج الأمريكي برفقة مريم ماجد بن ثنية ورشيدة ناشف.

وحثت مريم بن ثنية في كلمتها خلال الحفل الطالبات على مواصلة حرصھن على دراستھن وتحقيقھن التفوق والتميز.

وتخلل الحفل كلمتان للطالبتين الحاصلتين على المركزين الأول والثاني لدفعة العام 2024، حيث عبرتا عن فخرھما بانتمائھما لمدرسة الاتحاد الخاصة- جميرا تزامناً مع مرور 25 عاماً على تأسيس المدرسة.

وانطلاقاً من رؤية المدرسة «جيل حافظ لتراثه، عالمي في تفكيره» أهدت الخريجات أمھاتھن وآباءھن مشروع صدقة جارية لبناء مسجد باسم أمھات وآباء طالبات مدرسة الاتحاد.

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