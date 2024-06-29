اختراع نظام مراقبة قائم على الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ابتكر 4 طلاب من قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي، نظام مراقبة صحي آمن قائم على الذكاء الاصطناعي باستخدام «الواي فاي».

ويهدف النظام الذي طوره الطلاب يوسف سالم، كامل قاسم، سارة صيام، وأحمد هادي، بإشراف الدكتور مراد الرجب، إلى معالجة التحديات طويلة الأمد المرتبطة بأساليب مراقبة العلامات الحيوية للإنسان مثل التنفس ومعدل نبضات القلب عبر إشارات الإنترنت اللاسلكية.

وتعتمد أنظمة المراقبة التقليدية غالباً على مجموعة من الأسلاك وأجهزة الاستشعار المرتبطة بالمرضى، ما يسبب عدم الراحة ويحد من حرية الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هذه الأنظمة عرضة للإنذارات الكاذبة، ما يزيد من إرهاق موظفي الرعاية الصحية.

وأوضح الطلبة، أن المشروع يهدف إلى التغلب على هذه القيود من خلال تسخير قوة تقنية الواي فاي والذكاء الاصطناعي، ويستخدم النظام المبتكر إشارات الواي فاي لاكتشاف التغييرات الدقيقة في العلامات الحيوية للمريض مع الحفاظ على خصوصية المريض وأمن بياناته الصحية، ما يلغي الحاجة إلى الفحص الجسدي أو المستشعرات المتخصصة.

وتم تصميم واجهة النظام لتكون سهلة الاستخدام وتندمج بسلاسة في تدفقات العمل الحالية للرعاية الصحية، ويمكن للأطباء والممرضات مراقبة مرضاهم بسهولة من خلال لوحة معلومات آمنة على الويب، ما يوفر لهم وصولاً فورياً إلى بيانات الإشارات الحيوية وتنبيهات لأي تغيرات غير طبيعية في معدلات التنفس وضربات القلب.

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