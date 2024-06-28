سلطان القاسمي يوجه بتشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان

المصدر: الشارقة – البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة.

وبحسب القرار، يشكل مجلس أمناء جامعة خورفكان برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من:

1 - الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان.

2 - الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة.

3 - الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم.

4 - العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.

5 - الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

6 - المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

7 - هنا سيف عبدالله السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

8 - الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

9 - المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان.

10 - الدكتور ستيوارت بيرهوب، رئيس علم البيئة الحيوانية في جامعة إكستر.

11 - محمد أحمد محمد الشحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُستبدل بمسمى «أكاديمية العلوم الشرطية» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية».

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