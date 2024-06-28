تعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومركز أبوظبي للتعليم التقني

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة أبوظبي.

تهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين، وتكامل الأدوار بينهما، في ما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك حرصاً على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية، لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، تعليقاً على المذكرة: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم سوق العمل بأصحاب الكفاءة والمهارات، وهو من شركائنا المهمين في تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق أهدافنا في توفير بيئة اجتماعية مستقرة، ومبنية على أعلى المعايير، من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز، وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهودنا المستمرة لتفعيل العمل الحكومي المشترك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف: «تحرص دائرة تنمية المجتمع، من خلال الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي، على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية، وترخيص المهنيين المتخصصين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن كفاءتهم والتزامهم بالتشريعات ذات الصلة، لأداء عملهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية».

جهود

من جهته، أشار الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أهمية الاتفاقية، باعتبارها تجسيداً للتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني، وضمان جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وأضاف الشامسي: «إن تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، يتيح لهم المساهمة الفعالة في تقديم خدمات اجتماعية، وفق أعلى معايير الجودة والتميز في إمارة أبوظبي، وهي جزء من ثقافة عملنا في المركز».

وترتكز بنود الاتفاقية على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بأي مستجدات على متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل الدائرة، بينما يلتزم المركز بتزويد الدائرة بالمعلومات المتعلقة بمهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة له، وضمان التزام مؤسساته بمتطلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية.

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