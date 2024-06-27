«التربية» تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي" والذي اعتمده مجلس الوزراء أخيرا، والذي سيتم بموجبه تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة تسمح بتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.

وكشفت الوزارة عن نتائج 60 جامعة بحثية من أصل اكثر من 70 جامعة على مستوى الدولة خضعت للتصنيف، واستثنت الوزارة الجامعات الجديدة والجامعات التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه من التصنيف، إلا أنها أخضعت أفرع الجامعات الدولية للتصنيف، ما يعزز الشفافية ويوفر صورة دقيقة وشاملة عن جودة التعليم العالي في الدولة.

ومن جهته أوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية، ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.

وأضاف الدكتور المعلا انه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سميرة الملا، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج بالإنابة ومديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية سيتم بناءً على أربعة محاور رئيسية وهي: البحث والابتكار، جودة التدريس والحياة الطلابية، التوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والطابع العالمي. وأضافت الدكتورة الملا أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية سيتم إلى أربع مجموعات تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء التي تندرج تحت محاور التقييم، وتشمل المرحلة الأولى تصنيف مؤسسات التعليم العالي البحثية في الدولة، وسيُعلن عن تصنيف مؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.

تعرف على ترتيب 60 جامعة في #الإمارات ضمن التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي @MOEUAEofficial #صحيفة_البيان pic.twitter.com/m86cOp031W — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 27, 2024

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