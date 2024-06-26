مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية يعتمد الخطة التنفيذية للفترة 2024 - 2026

المصدر: وام

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اعتمد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، خلال اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2023 - 2024 برئاسة معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

وتركز الخطة على خمسة محاور رئيسة، هي: التصميم المؤسسي والكفاءة، وخبرات الدارسين، وباقة البرامج والدورات، والهوية المؤسسية، والشراكات، وتشمل 29 مبادرة، وثلاثة برامج تحولية، تشمل دراسة إنشاء ثلاث كليات جديدة بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وعقد شراكة أكاديمية مع جامعة عالمية، وشراكات تقنية مع كبرى الشركات العالمية، حيث تؤكد الدراسات والتوجهات العالمية أن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ونظم الحوسبة السحابية، ستقود العالم في المرحلة القادمة، وستحدث تحولاً كبيراً في مختلف المجالات.

وناقش المجلس، خطة ميزانية الجامعة للسنوات القادمة 2025 و 2026، والمبادرات التطويرية للجامعة، لتنمية الإيرادات، وتطوير العلامة التجارية، والجانب التسويقي وتبني أساليب عمل جديدة، تعزز من مكانة الجامعة وتنافسيتها، وتواكب التوجهات المستقبلية، كما تم استعراض تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية فـي ديسمبر 2023.

وأكدّ معالي مطر الطاير، حرص مجلس الأمناء على تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً، وتعزيز حضورها في المجال التقني والذكاء الاصطناعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في المرحلة القادمة لما تقدمه هذه التقنية من رفع مستويات الكفاءة والأداء وسرعة إنجاز المهام، بالإضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرار وتحسين تجارب المتعاملين.

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