مدارس الإبداع العلمي تعلن عن برامج المنح الدراسية والتوظيف في مدارسها خلال تخرّج دفعة 2024

المصدر: البيان

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نظمت مدارس الإبداع العلمي تخرّج دفعة 2024 لأكثر من 500 خرّيج وخرّيجة من مدرسة الإبداع العلمي الدولية - مويلح، الشارقة، وند الشبا، دبي، والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي - طريق مليحة، الشارقة. شكلت هذه الفعالية تتويجاً لسنوات من العمل الجاد، والنمو والإنجاز لطلابها.

تزينت الفعالية بحضور ضيوف مرموقين، برز من بينهم صلاح بوخاطر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة بوخاطر لإدارة وتطوير التعليم "بيم"؛ الدكتور خليفة بن مصبح أحمد الطنيجي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية؛ الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المعروف بقيادته لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي؛ الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك؛ الشيخ حريز بن خليفة بن سعيد آل مكتوم؛ والشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم. أكد حضورهم الكريم على أهمية التميز الأكاديمي الممزوج بالقيم الأصيلة، المزيج الذي تتميز فيه مدارس الإبداع العلمي.

برز من دفعة 2024، ست وستون خريجًا متفوقًا محققين إنجازات محلية متميزة، وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم. تعكس إنجازاتهم التزام مدارس الإبداع العلمي بتعزيز التميز وتنمية صفات القيادة بين طلابها.

كما أعلن مؤسس مدارس الإبداع العلمي صلاح بوخاطر عن برنامج المنح الدراسية الجامعية وبرنامج الوظائف داخل مدارس الإبداع العلمي في حفل تخريج دفعة 2024.

تؤكد هذه المبادرات على التزام مدارس الإبداع العلمي بإعداد الطلاب بشكل شامل، وتجهيزهم ليس فقط بالتميز الأكاديمي بل أيضًا بالمهارات والفرص التي تمكنهم من الازدهار كقادة المستقبل في مجالات التعليم وغيرها.

كما كرّم المؤسس عددا من الخريجين الذين أظهروا تفانيًا استثنائيًا بحفظ القرآن الكريم، وأعلن عن تخصيص منح دراسية لهم تصل الى 100%، مما يبرز التزام مدارس الإبداع العلمي بتكريم وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة جنبًا إلى جنب مع التميز الأكاديمي.

منذ تأسيسها، خرّجت مدارس الإبداع العلمي أكثر من 350 حافظا للقرآن الكريم وطلابًا متميزين حققوا أعلى الدرجات في الاختبارات الدولية ويلتحقون بأرقى الجامعات العالمية.

وعلى مدى عقدين من الزمن، عززت مؤسسة بوخاطر للتعليم مكانتها من خلال إدارة مدارس الإبداع العلمي التي تشمل المدرسة الدولية للإبداع العلمي (ISCS) والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي (ASCS). توفر هذه المؤسسات تعليمًا بالمنهجين البريطاني والأمريكي لأكثر من 12000 طالب وطالبة في مختلف المستويات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم برامج اللغة العربية في بيئة تعليمية تمزج بسلاسة بين القيم الأخلاقية والتميز الأكاديمي مع التركيز على تعزيز مهارات التفكير النقدي للطلاب.

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