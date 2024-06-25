جامعة أم القيوين.. برامج أكاديمية تواكب تطلعات سوق العمل

المصدر: أم القيوين - البيان

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تعد جامعة أم القيوين، واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في الدولة، فهي أول مؤسسة تعليم عالٍ في الإمارة مرخصة من وزارة التربية والتعليم، وجميع برامجها وتخصصاتها الأكاديمية معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وحرصت الجامعة منذ افتتاحها في عام 2012، حيث كانت تحمل اسم الكلية الإماراتية الكندية، على توفير أعلى متطلبات الجودة في العملية التعليمية، من خلال استقطاب الكفاءات الأكاديمية وتوفير المنهج الدراسي الذي يربط الطالب بالتطبيقات العملية التي تعينه على الانخراط في سوق العمل بكفاءة واستعداد.

وتعتمد استراتيجية جامعة أم القيوين على نشر ومشاركة المعرفة بالاعتماد على السياسات والممارسات التي تعزز دورها في المجتمع؛ إذ عملت على انتهاج الأسلوب التطبيقي في تدريس المساقات للطلبة، بهدف تأهيل خريجي الجامعة للدخول إلى سوق العمل بدراية أكثر وتمكن أكبر. وحرصت الجامعة على طرح البرامج التي تلبي اهتمامات وتطلعات الطلبة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في المجالات دائمة التطور.

وأكد الأستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، سعي الجامعة دائماً إلى تحديث برامجها الأكاديمية في مختلف التخصصات وفق احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير مخرجات التعليم، والعمل على الاستفادة من الأساليب الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية، واستقطاب الخبرات الأكاديمية، لافتاً إلى أن من أهم البرامج الأكاديمية المعتمدة في مرحلة البكالوريوس، التسويق الرقمي، ونظم معلومات الأعمال.

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