الإمارات .. تغييرات في المناهج الدراسية للعام الأكاديمي 2024-2025

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن تغييرات على المناهج الدراسية للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، وتشمل هذه التغييرات توحيد مناهج الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر المسار المتقدم في إمارة أبوظبي لتتوافق مع المناهج المطبقة في دبي، بالتغيير من Bridge إلى Reveal Math، مع التخطيط لبرنامج تدريبي لمعلمي إمارة أبوظبي وتوحيد المصادر التعليمية، إلى جانب عمليات دمج وترحيل وتبسيط وإضافات جديدة، فضلا عن تحديثات على الخطة الدراسية، التي تتضمن المواد الدراسية وأنصبتها، والمسارات التعليمية، ونظام المواد الاختيارية.

وتتضمن التغييرات تحويل عروض وأنشطة مادة اللغة الفرنسية لطلبة الثاني عشر، المرفوعة على بوابة التعلم الذكي، إلى توظيف كتاب المستوى 4 بالتعاون مع فريق المناهج بوزارة التربية والتعليم لرفعه على منصة الديوان.

كما تشمل التغييرات ترحيل وحدات من مستوى لآخر وإضافة وحدات جديدة في مادة إدارة الأعمال لطلبة المسار التطبيقي، ويُدرس الصف العاشر المادة في الفصل الأول، والصف الحادي عشر في الفصل الثاني، والصف الثاني عشر في الفصل الثالث، لتلبية متطلبات المركز الوطني للمؤهلات، مع التخطيط لبرنامج تدريبي خلال أسبوع التدريب التخصصي ومجتمعات التعلم المهنية لتدريب المعلمين على المادة المستحدثة.

وسيتم تبسيط اللغة المستخدمة في كتب أكاديمية الهندسة (كهرباء وميكانيكا) للصف الثاني عشر في الفصل الدراسي الثالث، لتسهيل عملية توصيل المعلومة وتغطية أهداف المادة. كذلك، سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة لمواءمة مناهج مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي للصفين التاسع والثاني عشر مع إطار المعايير الخاص بالمادة.

وتتضمن التحديثات تغييرات جذرية بنسب متفاوتة في مناهج الحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم، ودمج منهجي "العام والمتقدم" في الصف الحادي عشر، باستثناء منهاج المسار التطبيقي في الصفين التاسع والعاشر، ومنهجي مسار النخبة في الصفين الحادي والثاني عشر، كما تركز التوصيات على التخطيط لبرنامج تدريبي خلال أسبوع التدريب التخصصي ومجتمعات التعلم المهنية لتدريب المعلمين على المواد المستحدثة.

وبالنسبة للمواد العلمية لطلبة الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، سيتم تحديث المناهج لتتناسب مع نظام المواد الاختيارية، دون التأثير على الموارد البشرية أو المصادر التعليمية، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية بين فريق المناهج بوزارة التربية والتعليم وفريق الاختصاصيين للمواد العلمية من إدارة دعم التعليم والتعلم.

وتشمل التغييرات دمج الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية لتصبح مادة واحدة تحت مسمى "الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية"، وتدرس من قبل معلم واحد، بالإضافة إلى تعديل نصاب مادة الرياضيات في الصف الثاني عشر ليصبح 8 حصص أسبوعية وفق الخطة المعتمدة للمواد الاختيارية.

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