جامعة الشارقة تكرم 24 من أساتذتها بعد ترقيتهم أكاديمياً

المصدر: الشارقة - البيان

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نقل الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة تهنئة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة إلى 24 عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية كان مجلس أمناء الجامعة قد وافق في اجتماعه الذي عقد أخيراً برئاسة سموه على ترقيتهم إلى الدرجات الأكاديمية الأعلى.

وفي حفل تكريمهم، قدم مدير الجامعة التهنئة للأساتذة المترقين على ترقيتهم الأكاديمية، مشيداً بجهودهم البحثية ونشرهم للعديد من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية محكمة، كما أشاد بدورهم في خدمة المجتمع من خلال بحوثهم التطبيقية التي تعمل على حل وتقديم المقترحات للمشكلات التي تواجه هذا المجتمع، وبدورهم المتميز في منظومة جامعة الشارقة التعليمية من خلال استخدام أحدث الطرق التدريسية.

وانتهى مدير الجامعة إلى التأكيد على أن هذه الترقيات هي إنجاز للأقسام والكليات التي ينتمي إليها الأساتذة، وحثهم على مواصلة جهودهم البحثية، وضرورة الاطلاع المستمر على أحدث الطرق في مجال التعليم والتعلم حتى يقدموا نموذجاً متميزاً لطرق التدريس التي يتلقاها طلبة الجامعة خلال رحلتهم التعليمية، كما حثهم على إشراك الطلبة في بحوثهم وربطها باحتياجات المجتمع.

وعبر كل من الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، عن سعادتهم بترقية هذه المجموعة من أساتذة الجامعة وقدموا لهم التهنئة والشكر على جهودهم البحثية ودورهم في خدمة العملية التعليمية، متمنين لهم مزيداً من التقدم في حياتهم العملية، ومزيداً من الإنجازات في مجال البحوث العلمية.

شملت هذه الترقيات إلى درجة أستاذ دكتور كلاً من الدكتور أليكس أوبوكو والدكتور عمار أحمد توفيق الخالدي والدكتور سامح توفيق محمد الشهابي من كلية الهندسة، ومن كلية الطب شملت الدكتور محمد أحمد عوض صالح والدكتور وسيم رياض حسن الهنيدي، ومن كلية القانون الدكتور محمود إبراهيم محمود فياض والدكتور علي عبد الحميد تركي، ومن كلية العلوم الدكتور محمد إبراهيم عبد الفتاح والدكتور زاهد رضا، كذلك الدكتور حسن سالم هبشان من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور محمد بن موسى من كلية الاتصال.

أما الترقيات إلى درجة أستاذ مشارك، فقد شملت من كلية إدارة الأعمال الدكتور محمد محفوظ الرحمن والدكتورة نورا سعد عبد الحميد مطاوع والدكتور سلمان يوسف، ومن كلية الهندسة الدكتور علي محمد حسن رضوان والدكتور زيد عبد المنعم عبد الجبار السعدون، ومن كلية الطب الدكتورة عاصمة كريم والدكتورة زينب محمد الشريف، ومن كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتورة بديعة خليل أحمد الهاشمي والدكتورة مريم سعيد علي بالعجيد الكتبي، ومن كلية طب الأسنان الدكتور محمد عادل مفتي والدكتور شيشير رام شيتي، بالإضافة إلى الدكتور محمد أرسياد سوبو من كلية العلوم الصحية، والدكتور كبيرو جوجي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

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