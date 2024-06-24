«أولادنا لأصحاب الهمم» في الشارقة يحتفل باختتام العام الدراسي

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز أولادنا لأصحاب الهمم، حفل ختام العام الدراسي الذي حمل عنوان «أولادنا مركز مستدام - 24 عاماً من العطاء»، وأقيم مساء أول من أمس في مقر المدرسة بمدينة الشارقة.

وكرم الحفل الطلاب الذين شاركوا في جائزة القرآن الكريم، حيث وزع الشيخ ماجد بن حمد القاسمي الشهادات عليهم، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في حفظ وتلاوة كتاب الله، وبما يعكس الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه المركز لتطوير مهارات الطلاب في جميع النواحي.

وبهذا الحفل، يختتم مركز أولادنا لأصحاب الهمم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاحات، مؤكداً التزامه الراسخ بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لطلابه، ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل

وفي كلمتها خلال الحفل، أثنت مهى خزامي، مدير عام المركز على الدور الإيجابي الذي قام به فريق العمل كاملاً لإنجاح هذا العام الدراسي، مشيرة إلى مستوى التحصيل العالي الذي حققه الطلاب.

وأكدت خزامي أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الجهود المشتركة والتفاني من جميع العاملين في المركز، والذين يعملون بلا كلل من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتأهيلية لأصحاب الهمم.

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