سوار ذكي يحمي الأطفال من خطر ارتفاع حرارة الجسم   

المصدر: دبي ــ مرفت عبدالحميد

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طور الطالب نخول كالايفانان بقسم الهندسة الروبوتية بجامعة «هيريوت وات» في دبي، بمعاونة وإشراف الدكتورة رلى الشرقي أستاذ بكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية بجامعة «هيريوت وات» في دبي، أول سوار ذكي لحماية الأطفال، أطلق عليه اسم «ليتل جارد» أو الحارس الصغير، ليكون قادراً على مراقبة درجة الحرارة والعلامات الحيوية الأخرى للأطفال على مدار الساعة لحمايتهم، لاسيما أثناء نوم الوالدين أو القائمين بالرعاية، وذلك ضمن مشروع تخرجه.

وأوضحت الدكتورة رلى الشرقي أنها والطالب نخول كالايفانان تمكنا من بناء نموذج أولي ناجح للسوار، يمكن عرضه على شركاء الصناعة والجهات المعنية لتبنيه وتنفيذه للاستفادة منه في المجالات الطبية من أجل حماية الأطفال.

مضاعفات خطيرة

وقالت الدكتورة رلي الشرقي إن السوار يحمي الأطفال من خطر الحمى التي تداهمهم لاسيما الرضع، والتي تصيبهم كعرض نتيجة للإصابة بأمراض أخرى، مشيرة إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأطفال قد يسبب لهم مضاعفات خطيرة.

وأفادت بأن فكرة تطوير السوار الذكي انطلقت في عام 2018 عندما كانت تعتني بابنها البالغ من العمر عامين وكان يعاني من حمى بسبب الانفلونزا الموسمية، مما اضطرها للتعطل عن عملها لتسهر على راحته وتتنقل باستمرار إلى غرفته لقياس درجة حرارته وتفقد حالته والاطمئنان عليه، مشيرة إلى أن الحمى عادة ما تتفاقم في ساعات الليل مما يجعل مراقبة الطفل ودرجة حرارته ضرورة حتمية في هذا الوقت خصيصاً.

وأشارت إلى أن السوار الذكي يراقب درجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين ومعدل النبض من خلال مجموعة من المستشعرات النانوية المتقدمة، حيث يتم وضع الجهاز على جلد الطفل بأمان، وهو مصنوع من قماش ناعم ومعزز بمستشعرات دقيقة جداً، مما يوفر قراءات دقيقة باستمرار.

وأضافت أنه يعمل بتقنية اللاسلكي ويعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن من المتوقع أن تدوم حوالي ستة أشهر في كل مرة يتم شحنها فيها، لكننا نعمل على تحسينه وجعل عمله متداخلاً وبدون البطاريات.

وأفادت بأن الجهاز يتميز بقدرته الفريدة على تلافي الأخطاء في قياس المؤشرات بفضل المستشعرات المتقدمة المدمجة في تصميمه، إضافة إلى قدرته على إرسال رسائل نصية تنبيهية إلى الوالدين ورسائل فورية إلى خدمة الطوارئ في حال ارتفعت بدرجة تنبئ بالخطر.

وأوضحت أنه عندما تتجاوز القراءات الحيوية الحدود الآمنة، يقوم الجهاز بإرسال بريد إلكتروني ورسالة نصية إلى الوالدين عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي، كما يوجد خيار لإصدار نفس التنبيه إلى طبيب العائلة لضمان تلقي الجهات الطبية المعلومات في الوقت المناسب لتوفير رعاية طبية.

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