«تحدي الابتكار» يرسخ ثقافة ريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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شهد المخيم التدريبي لبرنامج تحدي الابتكار الذي نظمه متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار في مقر جامعة الإمارات، مشاركة واسعة من جانب طلاب الجامعة من مختلف التخصصات بواقع 30 فريقاً، وتلقت جميع الفرق تدريبات مكثفة، وورش عمل تفاعلية ومتخصصة في مهارات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال، وعرض الأفكار، وطرق تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

ويهدف المخيم التدريبي لبرنامج تحدي الابتكار، إلى تحفيز مهارات الطلاب الإبداعية وتطوير أفكار جديدة ومبتكرة يمكن تحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة.

وقال الدكتور عيسى الرميثي، الرئيس التنفيذي لمتنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: «يعد المخيم التدريبي لبرنامج تحدي الابتكار في جامعة الإمارات جزءاً من برنامج ريادة الأعمال الذي يمتد لفترة 6 أشهر من يونيو وحتى نوفمبر المقبل، ويدمج بين الحضور التفاعلي والشخصي للمشاركين من معسكرات متعددة، ويكتمل بيوم عرض المشاريع المنجزة والمبتكرة للطلبة، وعرضها على المجتمع وقادة الصناعة والاقتصاد في العديد من المجالات المستقبلية، بالتعاون مع شركة العناصر الخمسة (TFE).

ويهدف إلى تحفيز مهارات الابتكار للطلبة، وتطوير أفكار جديدة يمكن تحويلها إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة ناجحة».

وأضاف: «كما وفر المخيم فرصة لعرض أفكارهم ومشاريعهم الريادية أمام خبراء ومستثمرين، وذلك للحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتنفيذها على أرض الواقع، كما نحرص في متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار على دعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابنا، ونؤمن بأن هذا المخيم سيساهم في تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أنه في ختام المخيم التدريبي لبرنامج تحدي الابتكار في جامعة الإمارات، عقدت حلقة نقاشية جمعت شركاء الأعمال والطلبة، لاستعراض الفرص المتاحة للمشاريع المنجزة، وإجراء حوارات مع رواد الأعمال الناجحين، الذين شاركوا تجاربهم معهم، وقدموا لهم النصح والإرشاد لبدء مشاريعهم الخاصة.

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