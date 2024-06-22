اعتماد تحديثات على المسارات التعليمية والمواد الاختيارية للعام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحديثات جديدة على المسارات التعليمية ونظام المواد الاختيارية والخطة الأكاديمية للعام الدراسي المقبل 2024 - 2025، وتشمل هذه التغييرات إيقاف مسار النخبة والأكاديميات في الصف العاشر، وتطبيق نظام المواد الاختيارية في الصف الثاني عشر لكل من المسار العام والمتقدم ومدارس اللغة الثالثة، كما تم دمج مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية في مادة واحدة تحت مسمى «الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية»، التي تدرس من قبل معلم واحد، وتعديل عدد حصص مادة الرياضيات في الصف الثاني عشر لتصبح ثماني حصص أسبوعية وفق الخطة المعتمدة للمواد الاختيارية.

جهود

وفي تفاصيل المسارات التعليمية، يتم تطبيق المسار العام على جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بينما يطبق المسار المتقدم في المرحلتين الثانية والثالثة من الصف الخامس حتى الثاني عشر، ويطبق المسار التطبيقي على صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ومسار النخبة على صفوف الحادي عشر والثاني عشر، وتنحصر الأكاديميات ضمن المسار العام والمتقدم لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

ويتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية هي: اللغة العربية، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والتربية البدنية والصحية، ويتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتين من المواد الاختيارية، تشمل المجموعة الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، بينما تضم المجموعة الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، العلوم الصحية، والفنون.

أما المواد الإلزامية هي لجميع الطلبة بغض النظر عن مساراتهم التعليمية، ويتاح للطالب الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى التي تضم المواد العلمية، ثم مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تشمل مواد الأنشطة، ويوفر نظام المواد الاختيارية عدة خطط في المسارين العام والمتقدم، وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، ويتخرج طالب الحلقة الثالثة في المجموعة الأولى بعد استكمال متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث، بينما تركز المجموعة الثانية على الخطة الدراسية الحالية دون تطبيق المواد الاختيارية للمواد العلمية، ليغطي الطالب جميع المواد الدراسية المقررة وفق الخطط السابقة.

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