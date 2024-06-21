«جامعة الإمارات» تتقدم 100 مركز في تصنيف التأثير لـ«تايمز»

المصدر: العين - وام

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن تحقيق إنجاز استثنائي في تصنيف التأثير لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لعام 2024، المعني بأهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت بفارق 100 مركز لتصل إلى المرتبة من 300 إلى 201 على المستوى العالمي. وأظهرت الجامعة تميزاً في عدة مجالات وفق تصنيف تأثير مؤسسات تايمز للتعليم العالي، حيث جاءت ضمن المراتب من 101 إلى 200 عالمياً في مجالات متعددة، وتميزت الجامعة بشكل خاص في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المعني بالقضاء التام على المجاعة، والهدف السادس المعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأضاف أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 15 جامعة في العالم في الهدف رقم 4 «التعليم الجيد»، والهدف رقم 17 «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يؤكد التزام الجامعة بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها في تقديم تعليم ذي جودة عالية من خلال التعاون الدولي الفعال.

وجاء تصنيف جامعة الإمارات بالمركز 62 عالمياً في الهدف السابع المعني بتوفر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، الذي يعكس جهود الجامعة في دعم الاستدامة من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

يذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تم تصنيفها ضمن 11 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يعكس دورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويعد هذا التقدم الكبير دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لتعزيز مكانتها كواحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم، وتأكيد التزامها برفع مستوى التعليم والبحث وخدمة المجتمع بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة.

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