برامج معتمدة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بجامعة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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اطلع مجلس أمناء جامعة الفجيرة على مستجدات البرامج الجديدة التي حصلت الجامعة على ترخيصها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب بتخصصاته الثلاثة، وهي الذكاء الاصطناعي، والتَّعلم الآلي، وعلوم البيانات والشَّبكات وأمن المعلومات.

كما اطلع المجلس على مستجدات برنامج التمريض، والذي يشهد زيادةً في أعداد الطلبة مع بداية كل عام دراسي، حيث يضم مركز محاكاة طبياً على أحدث مستوى، يحاكي المستشفيات، ليمنح الطلبة تجربة واقعية وفعالة لتطوير مهاراتهم وإتقانها، والذي يحظى بدعم من برنامج «نافس»، لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، عبر تقديم المنح الدراسية المدفوعة، ورفع نسبة التوطين في هذا القطاع.

وترأّس معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2023/2024، بمقر مكتبة الفجيرة الرقمية.

وأكد الرقباني التزام الجامعة بتقديم برامج جديدة مبتكرة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتتماشى مع أحدث التطورات العالمية، بهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات الضرورية لتعزيز جهود قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل، وتحقيق الريادة على الصعيد العالمي.

كما تناول الاجتماع تقرير الأداء المالي والموازنة العامة للجامعة لعام 2023/2024، إلى جانب مناقشة الاستراتيجيات والأهداف المالية، بالإضافة إلى مستجدات اتفاقيات الجامعة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصَّة في مجال التكنولوجيا الحديثة، والاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات رائدة محلياً ودولياً، بهدف تأهيل الطلبة، ودعم البحث العلمي والتبادل المعرفي.

واطلع المجلس على التقارير المقدمة عن مكتبة الفجيرة الرقمية، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي، وتخدم الطلبة وأبناء المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة، وتوظف التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها. كما تم تقديم تقرير حول مركز جامعة الفجيرة للخدمات الاستشارية، والدورات التي قدمها المركز خلال العام الحالي، وخطته المستقبلية.

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة الفجيرة، واعتماد عدد من السياسات والإجراءات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة، واستمرار تقدمها.

حضر الاجتماع حميد القطامي، والدكتور سليمان الجاسم، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، وخليفة مطر، والدكتور سليمان الكعبي، ويوسف المرشودي، والدكتور غسان القيمري مدير جامعة الفجيرة، والدكتور محمد الشامي نائب مدير الجامعة.

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