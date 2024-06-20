مدارس دبي الخاصة تحتفي بطلابها وتشاركهم صياغة رؤيتها للعام المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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استأنف طلبة المدارس الخاصة في دبي أمس الدراسة لاستكمال أيام التمدرس للعام الأكاديمي الجاري الذي سيختتم في بداية يوليو المقبل وتعتزم الإدارات المدرسية استثمار الأسبوعين المتبقيين من العام الدراسي في الاحتفاء بإنجازات طلابها وأعمالهم الفنية، وتحليل درجات الطلبة بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة لهم على المناهج والصفوف والمعلمين في العام الدراسي المقبل.

روح الانتماء

وأفادت إدارات مدرسية بأن هذه الفترة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب وإشراكهم في صياغة رؤية العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتميز.

أوضحت ويندي بانكس، مديرة مدرسة السلام، أن المدرسة تحرص على إغلاق العام الدراسي بفعالية لضمان نجاح الخطط والأهداف التعليمية، حيث يقوم الطلبة باستكمال التقييمات المستمرة وأداء المهام والتكليفات المدرسية الختامية، بينما يقوم المعلمون بتعزيز معايير ومهارات المنهج من خلال حصص تقوية ومراجعة تركز على المعايير الأساسية والمحاور الرئيسية للمقررات الدراسية.

من جهته، أكد كارل روبرتس مدير مدرسة وستمنستر دبي، أن الأسبوع الأخير من العام الدراسي يمثل فرصة ذهبية للمدارس للاحتفاء بإنجازات طلابها وتحفيزهم على المزيد من التميز في العام المقبل، مشيراً إلى أن المدارس يجب أن تستغل هذا الوقت لتسليط الضوء على إبداعات الطلاب.

وقال محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن الحفاظ على استغلال جميع أيام التدريس المقررة على مدار العام له أهمية بالغة في ضمان تغطية المناهج بالكامل وإتاحة الفرصة للطلاب لاستيعاب المحتوى الدراسي بشكل كامل حتى بعد فترة الامتحانات، موضحاً أن المناهج الأجنبية جميعها متصلة ببعض، ما يضمن جودة التعليم وتعزيزتحصيل الطلاب.

إنجازات الطلبة

وأشارت رانيا دبوسي، مديرة المرحلة الابتدائية في مدرسة جيمس الخليج الدولية، إلى أن الطلبة سيشاركون في العديد من الأنشطة المصممة خصيصاً خلال الأسبوعين الأخيرين من العام الدراسي الحالي، وذلك بهدف الاحتفال بإنجازات الطلاب لهذا العام وتعزيز حماسهم للعام الدراسي المقبل، وتتضمن هذه الأنشطة جلسات انتقالية، بما في ذلك جولة إلى الصف التالي لتعريفهم بالفصول الدراسية الجديدة، ومقابلة المعلمين المستقبليين، ووضع تصور لتوقعاتهم للعام المقبل.

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