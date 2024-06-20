إطلاق برنامج «تمكين» للطلبة من اليوم حتى 2 يوليو

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامج الدعم الأكاديمي المدرسي «تمكين» للطلبة المتوقع رسوبهم في امتحانات نهاية العام أو الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، لمنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز العام الدراسي، إذ يستمر برنامج تمكين لمدة 9 أيام، حيث ينطلق من اليوم (20 يونيو) إلى 2 يوليو المقبل.

وأكدت المؤسسة أن «تمكين» برنامج دعم مكثف يعتمد على سد الفجوة والتهيئة الجيدة للطلبة المتوقع رسوبهم في نهاية العام الدراسي بحيث يتم التركيز في البرنامج على تدريب الطلبة على هيكل اختبار الفصل الدراسي الثالث لزيادة فرصة الطلبة لاختبار الإعادة.

وحددت المؤسسة المواد الدراسية المسموح للطالب بدخولها وفقاً لمواد المجموعة A وهي (التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والرياضيات) إضافة إلى مواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) واستهدف البرنامج جميع المدارس الحكومية، محدداً الطلبة المتوقع رسوبهم في نهاية العام الدراسي وفق نتائجهم في الفصل الدراسي الأول والثاني، وكذلك أي طالب يرغب في حضور البرنامج لتوقعه الرسوب في أي مادة دراسية.

وبدورها، خاطبت المدارس أولياء الأمور بأهمية التزام أبنائهم بحضور البرنامج، وذلك لخضوعهم لخطة الدعم وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني والمتوقع رسوبهم، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصلين الأول والثاني.

وتبدأ اليوم الاختبارات التعويضية وتستمر لغاية 26 يونيو الحالي، فيما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 منه.

وتستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث ولغاية الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ50 % لطلبة الحلقة الثانية و60 % لطلبة الحلقة الثالثة.

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