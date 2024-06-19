"الامارات للتعليم المدرسي" تطلق برنامج "تمكين" من 20 يونيو حتى 2 يوليو المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برنامج الدعم الأكاديمي المدرسي "تمكين" للطلبة المتوقع رسوبهم في امتحانات نهاية العام أو الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، لمنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز العام الدراسي، إذ يستمر برنامج تمكين لمده 9 أيام مكثفة وينطلق من 20 يونيو حتى 2 يوليو المقبل.

وأكدت المؤسسة أن "تمكين" برنامج دعم مكثف يعتمد على سد الفجوة والتهيئة الجيدة للطلبة المتوقع رسوبهم في نهاية العام الدراسي بحيث يتم التركيز في البرنامج على تدريب الطلبة على هيكل اختبار الفصل الدراسي الثالث لزيادة فرصة الطلبة لاختبار الإعادة.

وحددت المؤسسة المواد الدراسية المسموح للطالب دخولها وفقاً لمواد المجموعة A وهي ( التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والرياضيات) بالإضافة إلى مواد العلوم ( الفيزياء والكيمياء والاحياء) واستهدف البرنامج جميع المدارس الحكومية، محددا الطلبة المتوقع رسوبهم في نهاية العام الدراسي وفق نتائجهم في الفصل الدراسي الأول والثاني، وكذلك أي طالب يرغب بحضور البرنامج لتوقعه للرسوب في أي مادة دراسية.

كما حددت المؤسسة أدوار الأفرع المدرسية في تنفيذ برنامج "تمكين" متمثلة في ضمان التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور المستهدفين للبرنامج وتحفيزهم على الحضور، ومتابعة المدارس للتأكد من وضع خطط التحسين والتطوير بناء على الاحتياجات الفردية للطلاب، والتأكد من التطبيق الفعال للبرنامج والتزام كافة المدارس.

وبدورها خاطبت المدارس أولياء الأمور بأهمية التزام أبنائهم بحضور البرنامج، وذلك لخضوعهم لخطة الدعم وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج "تمكين" الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني والمتوقع رسوبهم، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصلين الأول والثاني.

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