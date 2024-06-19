14 عنصراً تعزز ريادة الدولة عالمياً كوجهة للتعليم العالي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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نجحت الإمارات في احتلالها للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر استقطاب طلبة التعليم العالي للدراسة بجامعاتها، وذلك بفضل 14 عنصراً، بعدما بذلت جهوداً كبيرة لتصبح وجهة تعليمية بارزة في المنطقة، كما تمكنت من تحقيق مكانة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، وتحولت إلى قبلة للتعليم العالي في المنطقة والعالم، وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجية تضاهي وتنافس بها أكثر الدول تطوراً، عبر أكثر من 77 جامعة، وعشرات الآلاف من الطلاب سنوياً، فضلاً عن 35 حرماً دولياً معتمداً في دبي وحدها.

وتصدر قطاع الطلبة الدوليين اهتمامات قطاع التعليم، لاسيما التعليم العالي في الإمارات لتعزيزه السمعة الإيجابية للقطاع كقوة رافعة للبحث العلمي بالدولة، ولما يقدمه للاقتصاد الوطني من مدخلات ولتنظيمه مؤشر استدامة مصادر التمويل، إضافة إلى دور الطلبة من الخارج في التبادل الثقافي والعلمي مع نظرائهم في الدولة.

ويأتي تصدر الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر استقطاب طلبة التعليم العالي للدراسة في جامعاتها، بفضل 14 عنصراً تتمثل في سعي الدولة الحثيث لتوفير بيئة عالمية للطلبة الدوليين ومنحهم الفرصة، سواء للدراسة أو للعمل داخل الدولة في سبيل تحقيق مسيرة التنمية المستدامة، كما هيأت البيئة المناسبة لإبداعهم، أبرزها قرار منح الطلبة الدوليين المتميزين الإقامات الذهبية، والذي يعتبر ذا بعد استراتيجي، الأمر الذي يشكل قوة رافعة للبحث العلمي بالدولة ورافداً للاقتصاد الوطني.

يضاف إلى ذلك عوامل أخرى مهمة أبرزها الأمن والأمان، وتوفر فرص العمل عقب التخرج، إلى جانب جودة التعليم من خلال احتضانها نخبة من الجامعات العالمية، وتوفير فرص التدريب والتطوير والتمتع ببنية تحتية وتكنولوجية متطورة.

كما تتضمن تلك العناصر توفير المنح الدراسية، والاهتمام ببرامج العلوم والهندسة والرياضيات والاستدامة البيئة، ورعاية المواهب، وتهيئة أفضل المستلزمات والوسائل التي ترفد العملية التعليمية بكل مقومات النجاح.

وتحتضن مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة، نخبة من الجامعات العالمية يبلغ عددها 27 جامعة ومؤسسة تعليم عال ومعهداً للتعليم المهني يدرس بها 28 ألف طالب ينحدرون من أكثر من 80 دولة حول العالم، بما في ذلك فروع إقليمية لمجموعة من أبرز الجامعات العالمية، تقدم أكثر من 500 درجة جامعية تتنوع بين الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

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