مذكرة تفاهم لتنظيم قطاع التعليم الخاص في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة، بهدف تفويض صلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص في الإمارة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري، في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتطلعات الوطنية الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة التعليمية لتواكب أحدث التوجهات العالمية. وقع المذكرة، الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، والدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة.

وستعتمد الدائرة بموجبها نهجاً جديداً، يركز على الارتقاء بالخدمات التعليمية، وتعزيز جودتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يتسق مع الأهداف التنموية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.

وشددت الدكتورة رابعة علي السميطي، على الدور المهم الذي تساهم به دائرة رأس الخيمة للمعرفة، في دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها.

وأشارت إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الدائرة، لضمان الارتقاء بإمكانات وقدرات قطاع التعليم في الإمارة، بما يلبي تطلعات وطموحات الطلبة، ويثمر في الوقت ذاته عن جذب أفضل المؤسسات التعليمية العالمية لمزاولة أنشطتها انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي: «يسعدنا بدء هذه المسيرة المهمة من التعاون مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، وهذا الفصل الجديد من الجهود الجماعية التي ستسهم في تطوير مخرجات التعليم في إمارة رأس الخيمة»، مؤكداً أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار، يوفر فرصة مهمة للارتقاء بالمعايير التعليمية إلى مستويات عالمية، وستمكننا من مواكبة الاحتياجات المختلفة لطلبتنا، بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم.

وأضاف أن قطاع التعليم في إمارة رأس الخيمة يشهد تطورات مهمة ومتسارعة، ولا شك أن الدائرة ستسهم بدور أساسي في الإشراف على القطاع التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه المؤسسات التعليمية للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز في الميدان التعليمي .

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