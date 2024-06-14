ذياب بن طحنون بن محمد يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة العين

المصدر: العين ــ البيان

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ترأس الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان اجتماع مجلس أمناء جامعة العين للعام الجامعي 2023-2024 في مقر الجامعة في أبوظبي، وبحضور أعضاء المجلس.



ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة العين واعتمد عدداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الجامعة وأهدافها. كما اطلع المجلس على مستجدات تطوير الجامعة إنشائياً على مستوى المباني والمرافق والخدمات التي تقدمها الجامعة.

واطلع المجلس على أبرز الإنجازات الأكاديمية في الجامعة على مستوى التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية حيث حققت جامعة العين تقدماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة على مستوى الجامعات العالمية والمحلية. حيث تقدمت إلى المرتبة 552 عالمياً، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية 2025، وضمن أفضل 100 جامعة عالمياً بحسب تصنيف "التايمز العالمي لتأثير الجامعات العالمية" 2024.

كما اطلع المجلس على أحدث التطورات الأكاديمية والخطط الدراسية والمساقات العلمية التي تضمها الجامعة والبرامج والتخصصات المطروحة في مختلف الكليات. والسياسات الاستراتيجية التي تتبعها جامعة العين لتطوير وتعزيز خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية من خلال البحث العلمي ودورات تدريبية متخصصة.

هذا وأكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد ال نهيان رئيس المجلس على ضرورة مواكبة التطور في التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في المساقات وتعزيز مهارات الطلبة من خلال دمج التعليم النظري بالتطبيقي.

وقد ناقش المجلس العديد من المبادرات التي تضم مشاركة الجامعة في الفعاليات المحلية والدولية والمبادرات المجتمعية والثقافية واستضافة المؤتمرات العلمية.

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