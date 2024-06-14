جامعة زايد تمنح أول إماراتية درجة «البروفيسور» في هندسة الحاسوب بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشفت جامعة زايد عن منحها درجة البروفيسور في هندسة الحاسوب تخصص مجال الذكاء الاصطناعي، للدكتورة فاطمة طاهر مديرة مركز تكنولوجيا الجيل القادم بجامعة زايد، والتي تعتبر الإماراتية الأولى التي تحصل على هذه الدرجة في الدولة، وذلك لتحقيقها شروط الحصول على هذه الدرجة، من خلال نشر أبحاثها في المجلات العلمية الموثقة، ويتمحور غالبيتها حول مجال تحليل الصور الطبية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف أبحاثها إلى تعزيز القدرات التنبؤية في مجال الرعاية الصحية.

كما أن ما يقرب من 85 % من عملها مخصص لتحليل الصور الطبية في مجالات مثل اكتشاف الخلايا السرطانية، والتوحد، وأبحاث الكلى، وما إلى ذلك، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، المتمثلة في نماذج التعلم العميق، في حين أن نسبة 15 % المتبقية، تشمل المساهمات في مجالات أخرى مختلفة.

وأعربت الدكتورة فاطمة طاهر عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، مثمنة جهود الإمارات في دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، محلياً وعالمياً، والذي من خلاله تبوأت الإماراتية مكانة متميزة في مضامير مختلفة، وتصدرت الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية.

وأشادت بجهود حكومة الإمارات بتوجيهات حثيثة من القيادة الرشيدة، التي نفذت خططاً وبرامج من أجل توفير حياة كريمة للمرأة، لجعلها متمكنة وريادية ومبادرة، كما عملت على تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، فأصبحت نموذجاً مشرفاً عالمياً.

وتعد الدكتورة فاطمة طاهر من الرواد في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن تأثير «كوفيد19» في الرئة، كما نجحت طاهر في الحصول على العديد من الجوائز والتكريمات، ولديها العديد من المشاريع المشتركة مع جامعات عالمية.

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