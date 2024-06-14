اليوم.. اختتام امتحانات الثانوية بمادتي الكيمياء والأحياء

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، ومحمد محسن

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يختتم اليوم طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية العام للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم بمادتي الكيمياء والأحياء للمسارين العام والمتقدم، ويتطلع الطلبة لإعلان النتائج التي من المقرر أن تعلن خلال الفترة من 13 حتى 15 يوليو المقبل وفق البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن تبدأ إجازة الطلبة اعتباراً من نهاية الامتحانات، بينما تبدأ إجازة الصيف للكادر الإداري والتعليمي اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

وتقدم طلبة الثاني عشر لامتحان التربية الإسلامية أمس، معربين عن سعادتهم تجاه مستوى الورقة الامتحانية التي جاءت تحاكي القدرات العقلية للطلبة، مؤكدين أن الورقة الامتحانية لمادة التربية الإسلامية كانت متوازنة وشاملة، وعكست بدقة المنهج الدراسي، وجاءت وفق الهيكل التعليمي.

إضافة إلى ذلك، أعرب عدد من أولياء أمور الطلبة عن امتنانهم للمدارس الحكومية التي استحدثت «أكاديميات رقمية» لتوفير الدعم اللازم للطلبة خلال فترة الاختبارات النهائية، موضحين أن هذه الأكاديميات الرقمية ساعدت الطلبة على التحضير بشكل أفضل، ما انعكس إيجاباً على أدائهم في الاختبار.

وتبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو وتستمر لغاية 26 يونيو 2024، بينما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.

وتستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث ولغاية الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، بينما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ50 % لطلبة الحلقة الثانية، و60 % لطلبة الحلقة الثالثة.

وبينت المؤسسة أنها قامت بتعميم جداول الاختبارات التعويضية على إدارات المدارس، التي بدورها ستتواصل مباشرة مع الطلبة المستهدفين، أما بخصوص اختبارات الإعادة، فأوضحت أنه يتم عقدها مرة واحدة في آخر العام الدراسي، وذلك تطبيقاً لسياسة التقييم وقياس أداء الطلبة المطبقة، حيث بإمكان الطلبة الاستفادة منها وتحقيق درجة الاجتياز في مواد المجموعة A التي لم يتمكنوا من اجتيازها خلال العام الدراسي.

وفي أبوظبي أدى طلبة الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة، أمس، امتحان الفصل الدراسي الثالث لنهاية العام في مادة التربية الإسلامية للعام الدراسي 2023 - 2024، وبحسب آراء الطلبة فإن أسئلة ورقة الامتحان جاءت سهلة ومباشرة ولم تخرج عن المقرر الدراسي وهيكل الامتحان، كما أن الوقت كان كافياً، ما منح الطلبة الأريحية المطلوبة في الإجابة عن ورقة الامتحان الإلكترونية.

وقال طلبة من الصف الثاني عشر، وهم: مريم البريكي، وأحمد عبدالحميد، وإبراهيم خالد، وكريم خاطر، إن امتحان التربية الإسلامية كان سهلاً ولم يخرج عن هيكل الامتحان والمقرر الدراسي، والأسئلة كانت واضحة ومباشرة، عدا سؤالاً واحداً يحاكي المهارات الفردية بين الطلبة، وإن الوقت المقدر بساعتين كان كافياً للإجابة عن الأسئلة التي جاءت بكاملها إلكترونياً، كما أشاروا إلى أن نظام الامتحان الإلكتروني عمل بكفاءة ولم يسجل أي حالات تعطل، وأن سهولة امتحان التربية الإسلامية سترفع من روحهم المعنوية قبل أداء امتحان مادة الكيمياء المقررة اليوم الجمعة.

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