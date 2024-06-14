سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة البالغ عددهن 533 خريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة وجه خلالها شكره لسمو رئيس جامعة الشارقة على تشريفه وحضوره حفل التخرج، مهنئاً خريجات درجة البكالوريوس وذويهم، مشيراً إلى أن هذا الحفل يأتي للاحتفال بكوكبة جديدة من خريجات جامعة الشارقة المتسلحات بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لتهيئتهن إلى سوق العمل، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يأتي نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة، التي تحرص على أن تكون جامعة الشارقة في طليعة الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

واختتم مدير جامعة الشارقة كلمته مشيراً إلى أن التخرج من الجامعة هو أهم ما يفتخر به الإنسان في مسيرته التعليمية، داعياً الخريجات لإبراز مظاهر الفخر والاعتزاز، وشُكر المولى عز وجل بأن تكللت جهودهن على مدى سنوات من التعب والمشقة والبذل والتضحية بهذا النجاح، مثمناً الإنجاز الذي لم يأت لولا البذل والتضحية من الآباء والأمهات الذين تتسابق دموعهم وقلوبهم فرحاً وابتهاجاً بهذا الإنجاز المشترك.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسليم الشهادات للخريجات من كافة برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والاتصال، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والحوسبة والمعلوماتية، والسياسات العامة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والعلوم، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والهندسة مباركاً سموه للخريجات، ومتمنياً لهن التوفيق في حياتهن القادمة.

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