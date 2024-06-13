طلبة الثانوية يختتمون امتحانات نهاية العام بمادتي الكيمياء والأحياء غداً

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

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يختتم طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية العام للتعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم غدا، بمادتي الكيمياء والأحياء للمسارين العام والمتقدم، ويتطلع الطلبة لإعلان النتائج التي من المقرر ان تعلن خلال الفترة من 13 حتى 15 يوليو المقبل وفق البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري المعتمدة من مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، على ان تبدأ إجازة الطلبة اعتبارا من نهاية الامتحانات، فيما تبدأ إجازة الصيف للكادر الإداري والتعليمي اعتبار من 15 يوليو المقبل.

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