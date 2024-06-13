محمد الشرقي يؤكد أهمية دور التعليم في بناء الإنسان وتمكينه

المصدر: الفجيرة- وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور التعليم في بناء الإنسان وتمكينه في المجتمع عبر تنمية المعارف المتنوعة التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 163 طالباً وطالبة من جامعة الفجيرة «دفعة عام الاستدامة»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، ومعالي حميد القطامي، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشار سموه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة العملية التعليمية في الإمارة والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يتواءم مع رؤية وتوجهات الدولة في بناء مجتمع معرفي مبتكر يواكب التطورات العالمية.

وهنّأ سموه الخريجين والخريجات باجتيازهم هذه المرحلة الأكاديمية، داعياً إياهم إلى مواصلة رحلة العلم والمعرفة وفتح آفاق التجربة والاطلاع واكتساب المهارات في مختلف المجالات التي تنهض بالوطن وتسهم في دعم ركائز تنميته.

وألقى معالي سعيد محمد الرقباني كلمة أشاد فيها بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للجامعة وطلابها، ما يشكل حافزاً مستمراً لمسيرة التعليم والتطوير في الإمارة، وبناء نهضة الوطن ومستقبله المزهر.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور غسان القيمري، مدير جامعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة.

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