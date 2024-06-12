«الإمارات للتعليم المدرسي» تبحث التعاون مع أستراليا

المصدر: دبي - وام

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بحث المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ورضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، سبل التعاون المشتركة في المجالات الأكاديمية والتعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة على رأس وفد لمقر المؤسسة في دبي، بحضور برايني هيليس القنصل العام الأسترالي في دبي وعدد من مسؤولي الجانبين.

واستعرض الوفد الأسترالي خلال الاجتماع أبرز ملامح المنظومة التعليمية المطبقة في أستراليا وميزاتها، وفرص التطوير الممكنة، واستمع الوفد الزائر لشرح عن المراحل التي مرت بها عملية تطوير المنظومة التعليمية الوطنية والمخرجات المتوقعة منها بما يواكب تطلعات دولة الإمارات وخططها الطموحة الهادفة للاستثمار في الأجيال المقبلة.

وناقش اللقاء أوجه التعاون في المجالات التربوية بين دولة الإمارات وأستراليا، بما يخدم رؤية البلدين في المجال التربوي.

ونوه المهندس محمد القاسم بحجم التعاون القائم بين البلدين، مشيراً إلى حرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على مد جسور التعاون والشراكة مع الجانب الأسترالي في المجالات الأكاديمية، بما يعزز مكتسبات المنظومة التعليمية الوطنية.

وقال القاسم إن المنظومة التعليمية في الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة من التطوير، وذلك بفضل دعم ومتابعة القيادة الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس الأولويات، مشيراً إلى حجم الشراكات التربوية الكبيرة التي رسختها المؤسسة مع العديد من دول العالم للاستفادة من أفضل التجارب التعليمية العالمية.

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