800 طالب يستفيدون من مبادرة «في مدرستي عالم»

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت مبادرة «في مدرستي عالم»، التي تستهدف استكشاف جيل جديد من علماء المستقبل، من الطلاب والطالبات في دولة الإمارات، نتائج متميزة خلال العام الدراسي 2023 - 2024.

ونجحت المبادرة في الوصول إلى أكثر من 800 طالب وطالبة في إمارات الدولة، بهدف تعزيز منظومة الابتكار والبحث العلمي لدى الشباب.

20 مدرسة

ونفذ المبادرة أعضاء في مجمع محمد بن راشد للعلماء، بإجراء زيارات ميدانية إلى 20 مدرسة، نظموا خلالها جلسات تفاعلية، تطرقت إلى موضوعات مثل التغير المناخي، والوقود الحيوي، والروبوتات، والفيزياء الفلكية، ساهمت في تحفيز الفضول العلمي والقدرات الإبداعية للطلاب، وتسليط الضوء على العلوم كمسار تربوي داعم لمهارات ووظائف المستقبل.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات: إن المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتهيئة بيئة علمية محفزة لشباب الإمارات، ونجحت في ربط الطلاب بالعلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف التخصصات العلمية، بما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشباب.

جيل جديد

وأضافت معاليها: إن مجلس علماء الإمارات يهدف إلى تعزيز تطوير المجتمع العلمي في الدولة، وبناء جيل من العلماء في مختلف المجالات.

وقالت معاليها: إنه وانسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نطور المبادرات الداعمة لتعزيز قدرات ومهارات الكوادر الوطنية، بهدف ترسيخ دورهم المستقبلي في مسيرة نمو وتنافسية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في الدولة.

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