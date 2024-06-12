سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلبة كليات الطب في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلبة البكالوريوس للكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة البالغ عددهم 734 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعة.

واستهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمةً أوضح فيها أن لكليات العلوم الطبية والصحية مكانة خاصة منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه الكوكبة الجديدة من الخريجين جاء نظير تعلمهم وتدربهم واكتسابهم المهارات في أرقى وأجود المجمعات الطبية بالمنطقة، والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وأدوات البحث العلمي والتطوير.

وألقت الخريجة فاطمة الشحي كلمة نيابة عن زملائها وزميلاتها الخريجين والخريجات من الكليات الطبية عبرت فيها عن سعادتها وفخرها بالتخرج من هذا الصرح الأكاديمي المكلل بالعلم والمعرفة. وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الطلبة الخريجين والخريجات شهادات تخرجهم مهنئاً إياهم هذا الإنجاز وراجياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

وبلغ عدد الخريجين والخريجات من حملة درجة البكالوريوس في الكليات الطبية والعلوم الصحية 734 طالباً وطالبة، بواقع 135 من طلبة كلية الطب و104 من طلبة كلية طب الأسنان و120 من طلبة كلية الصيدلة، إضافة إلى 375 من طلبة كلية العلوم الصحية.

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