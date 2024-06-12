«أمريكية الشارقة» تعتمد إنشاء ثلاثة مراكز بحثية جديدة

المصدر: الشارقة - وام

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اعتمد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، رئيسة مجلس أمنائها، إنشاء ثلاثة مراكز بحثية جديدة، وإطلاق برنامج بكالوريوس علوم في علوم البيانات، وعدد من التعيينات رفيعة المستوى.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، إن رؤيتنا للجامعة الأمريكية في الشارقة تتمثل بالتطوير والتحسين المستمر كمؤسسة تعليمية وبحثية ذات شهرة عالمية، مشيرة إلى أن إضافة ثلاثة مراكز بحثية أخرى تشكل توسيعاً مهماً لرؤيتنا الشاملة، بينما نقوم بمعالجة التحديات التي يمر بها عالمنا، ونتصدى للأسئلة الكبرى التي تواجه البشرية وكوكبنا.

مشاركة ودعم

وأضافت: نحن محظوظون لأن لدينا مجلس أمناء يشاركنا هذه الرؤية ويدعمها من خلال القرارات التي تدفع الجامعة الأمريكية في الشارقة إلى الأمام وتزيد من جاذبيتها كمؤسسة تعليمية بحثية رائدة ذات شهرة عالمية للتميّز الأكاديمي والبحثي.

وأقر المجلس إنشاء ثلاثة مراكز بحثية جديدة، هي مركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية، ومركز أبحاث العلوم والهندسة الحيوية المتقدمة، ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات.

ويأتي قرار المجلس في أعقاب إطلاق ثلاثة مراكز بحثية متطورة في مايو الماضي، تخصص كل منها لمعالجة تحديات عالمية مهمة ودفع عجلة الابتكار في مجالات تخصصه.

ويركز مركز الدراسات العربية والحضارات الإسلامية، على تلبية الحاجة الملحة لتقديم رؤى شاملة حول التاريخ والثقافات والفنون والمجتمعات والاقتصاد الإسلامي، وتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدراسات العربية ومفرداتها ومجالات الذكاء اللغوي والاستفادة من هيئة تدريسية راسخة في الجامعة تضم أكثر من 70 أستاذاً وأستاذة ناشطين في المجالات البحثية.

علوم بيانات

كما اعتمد أعضاء مجلس الأمناء إطلاق برنامج بكالوريوس في علوم البيانات، يتماشى مع معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، ويستفيد من خبرات أقسام الرياضيات والإحصاء وعلوم الكمبيوتر وبرنامج نظم المعلومات وتحليلات الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

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