اللغة العربية تسعد طلبة الثانوية ولا مشاكل تقنية

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، ومحمد محسن

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أعرب طلبة بالصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم عن سعادتهم بأسئلة امتحان مادة اللغة العربية التي جاءت في مستوى جميع الطلبة، مؤكدين أن الامتحان الإلكتروني راعى الفروق الفردية وركز على الفئات المتوسطة، في الوقت نفسه منح الامتحان الورقي هامشاً للإبداع والتميز.

وأكدت إدارات مدارس أنها لم تتلق أي شكاوى بخصوص مستوى الامتحان أو الأمور التقنية، موضحة أن الأسئلة عالجت نواتج التعليم المقررة وشملت جميع مضامين المقرر الدراسي، ولم تخرج عن الهيكل التعليمي لاختبار اللغة العربية.

وأشارت الإدارات إلى أنها تطبق كافة الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلبة من أصحاب الهمم من الصف الخامس حتى الحادي عشر وتحديداً للذين يتبعون خطة تربوية فردية من حيث «المواءمة أو التكييف»، موضحة أن تقييم هؤلاء الطلبة يتم إلكترونياً بالتنسيق مع معلمي التربية الخاصة في المدرسة.

وفي أبوظبي أفاد طلبة من الصف الثاني عشر بأن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط عدا سؤالين اهتما بقياس الفروق الفردية بين الطلبة، إلا أن أغلب الأسئلة جاءت من المقرر الدراسي ومن هيكل الامتحان والمراجعات النهائية.

وقال طلبة من الصف الثاني عشر وهم أمجد ملحم، أحمد عيسى، إبراهيم خالد، شيخة الحوسني، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، والوقت الزمني المحدد كان كافياً لاجتياز شقيه الورقي والالكتروني، عدا سؤالين يقيسان الفروق الفردية ويتطلبان مهارات خاصة من الطلبة.

وأشاروا إلى أن سؤالاً مميزاً للسيرة الغيرية وكتابة نص من 300 كلمة عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ودعم واهتمام سموه للشباب، وأضافوا بأن الأسئلة الخاصة بالنحو والصرف والمعاني جاءت وفق ما تدربوا عليه خلال العام الدراسي.

و لفت معلمو لغة عربية محمد السيد، وعلي القوني، ومجدي خليل، إلى أن الامتحان جرى في أجواء جيدة وفق لوائح وتعليمات وزارة التربية والتعليم، ولم يشعر الطلبة بتوتر أو قلق حيال الأسئلة وذلك لوضوحها، خصوصاً وأن أغلبها جاء من هيكل الامتحان، وقد تنوعت الأسئلة بين الشقين الكتابي والالكتروني، وتدرجت لقياس مهارات الطلبة وخاطبت كافة المستويات وتحديداً المتوسط.

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