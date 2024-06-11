جامعة حمدان الذكية تشارك في قمة التعليم المفتوح بجنيف

المصدر: دبي ــ البيان

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شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في الدورة الثلاثين للقمة القيادية للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد 2024، تحت عنوان: «القيادة الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي: تصورات جديدة لمستقبل التعليم»، والتي انعقدت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في جنيف.

وشارك وفد الجامعة في القمة برئاسة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، يرافقه ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

كما شارك الدكتور العور في القمة كمتحدث رسمي في الجلسة العامة بعنوان: الذكاء الاصطناعي، خلق المعارف والتعليم والتعلم، لمناقشة السؤال الرئيسي: «ما هي التحديات التي تواجه قادة التعليم بسبب الذكاء الاصطناعي في مجالات تكوين ومشاركة ونشر المعرفة؟».

وأكد العور أن حرص الجامعة على تعزيز حضورها الدولي عبر المشاركة في القمة القيادية للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد 2024 ينبع من نهج الجامعة الحريص على إعادة هندسة التعليم والتزامها الراسخ بمواصلة إعادة تشكيل ملامح التعليم، الذي لا بد أن يكون مختلفاً في المرحلة المقبلة تماشياً مع إطلاق استراتيجية الجامعة الجديدة، والتي تتبنى جودة التعليم الذكي كمحور أساسي، وتحافظ على موقعها الريادي في طليعة جامعات العالم في التعليم الذكي.

وأضاف: تمثل هذه المشاركة فرصة استراتيجية للتواصل مع قادة الفكر والابتكار في التعليم من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توثيق أواصر التعاون الدولي والتبادل المعرفي، والذي يعزز المكانة المرموقة للجامعة الذكية في قطاع التعليم كنموذج أكاديمي رائد في المنطقة، وستواصل الجامعة القيام بدورها في ريادة الابتكار في التعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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