الشيخة فاطمة: الإمارات وضعت السياسات وتبنت المبادرات لتمكين الشباب في شتى الميادين

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية حفل تخريج الدفعة الـ21 من طالباتها، وحفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الصف الثاني عشر.

شهد حفل الطالبات، الذي أقيم بمقر الأكاديمية في أبوظبي، عدد من الشيخات وأهالي الخريجات.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقتها الخريجة شمة محمد المزروعي، والخريج علي حسن أحمد آل حامد، بالنيابة عن سموها، وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطالبات والطلاب، بهذه المناسبة: «إنه ليوم بهيج، أن أشارككم فرحة هذا اليوم، الذي أضاء مسيرة الأكاديمية بالاحتفال بأبنائنا للالتحاق بمرحلة تعليمية هامة في حياتهم المستقبلية».

وأضافت سموها: «إن شباب الإمارات يحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة، ومن المجتمع كافة، وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان على ثقة بالشباب، فكان يراهم صناع المستقبل، وعمل على إعدادهم ودعمهم وتسليحهم بالعلم، ومهّد لهم الطريق نحو المستقبل».

ونوهت سموها بأن دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت السياسات والاستراتيجيات، وتبنت المبادرات التي تمكن الشباب في شتى الميادين، ومنحتهم الفرص الكثيرة لتحمل المسؤولية، والعمل من أجل الإسهام في بناء الوطن، كما دعمت التعليم، وجعلته ضمن أولوياتها، ووفرت لخريجي المرحلة الثانوية الجامعات والكليات والمعاهد والبعثات المحلية والعالمية المختلفة، لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتهم، وكذلك لتلبية أسواق العمل المستقبلية.

وقالت سموها: «نحن عقدنا الأمل عليكم في صناعة المستقبل المشرق، فرؤية الإمارات المستقبلية، ستتشكل بأيديكم، ومسيرة الوطن ستبقى خالدة، وستنافس العالم بإرادتكم وعزيمتكم وإصراركم».

وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأولياء الأمور هذا النجاح، وأكدت أن الإمارات عظيمة بقيادتها وبشعبها وبأبنائها المخلصين، وتستحق منكم الاجتهاد والبذل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وشموخه في شتى المجالات، وفي كافة الأصعدة.

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