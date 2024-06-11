سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس الاثنين، حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة البالغ عددهم 643 خريجاً وخريجة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وألقى سموه خلال الحفل كلمة بمناسبة انطلاق احتفالات الجامعة بتخريج طلابها وطالباتها من كل المراحل والبرامج الأكاديمية للعام الدراسي 2023/2024.

وأوضح سموه للخريجين أن النجاح لم يكن في أي يوم من الأيام صدفة أو رمية بغير رام، فالنجاح ابن للجد والاجتهاد، وقرار وغاية لمن أراد، ومن يقرر النجاح عليه أن يكون على قدر التحدي وكفؤ لهذا القرار.

مضيفاً سموه: لقد وضعتكم الجامعة على أول الطريق، ونحن على ثقة أنكم على قدر تحديات الحياة، وأن النجاح سيكون حليفكم طالما وضعتموه هدفاً وغاية لكم.

وكان حفل التخريج قد بدأ بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة أوضح فيها أن من أهم ما حرصت عليه جامعة الشارقة هو تحقيق التميز من خلال توسيع دائرة الاهتمام بالتخصصات والدرجات العلمية المختلفة، فغدت جامعة الشارقة في طليعة الجامعات التي تطرح برامج الماجستير والدكتوراه، وها هي اليوم تحتفل بتخريج كوكبة من طلبة الدراسات العليا، التي ستسهم بلا شك، في رفد المجتمع بمزيد من المتخصصين والدارسين والمهنيين الذين سيشغلون مهام الإشراف والتنفيذ للخطط التنموية والوطنية بأرفع مستويات المسؤولية والتمكن.

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