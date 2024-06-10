راشد المعلا يوجّه بتخصيص منح لطلبة الثانوية في جامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة الثانوية العامة بمدرسة الشويفات الدولية بأم القيوين الذي أقيم مساء أمس الأول بمسرح المدرسة.

حضر الحفل الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأولياء أمور الخريجين والكادر الإداري والتدريسي بمدرسة الشويفات الدولية.

ووجه سمو ولي عهد أم القيوين بتخصيص منح دراسية كاملة في جامعة أم القيوين للخريجين انطلاقاً من دعم سموه المستمر للطلبة المبدعين والمتميزين ولتشجيعهم على المزيد من التفوق العلمي وتحفيزهم على استكمال دراستهم الجامعية في برامج البكالوريوس التي تطرحها جامعة أم القيوين في مختلف التخصصات ضمن بيئة تعليمية تحفزهم على الابتكار والإبداع، وتعزز من مهاراتهم القيادية.

وخلال الحفل تحدث الشيخ ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا عن تاريخ مدرسة الشويفات الدولية في أم القيوين، وشارك الحضور قصة تأسيس المدرسة في عام 1993 وذكر أن افتتاح مدرسة الشويفات الدولية كان نابعاً من حاجة إمارة أم القيوين لنظام تعليمي قوي.

شكر

وتوجه الشيخ ناصر بن راشد المعلا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على دعم سموهما المستمر لتطوير منظومة التعليم في الإمارة.

وألقى رامي ملك المدير الإقليمي للعمليات الأكاديمية لمدارس الشويفات في الدولة كلمة أشاد فيها بالرعاية التي تحظى بها المسيرة التربوية والتعليمية في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز