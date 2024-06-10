تكريم أعضاء وشركاء برنامج القيادات الإعلامية العربية

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، حفل تكريم 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، وأكثر من 20 مؤسسة إعلامية دولية وعربية، وذلك في ختام فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بنسخته السادسة، الذي نظمه المركز على مدار الأسابيع الأربعة الماضية في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان.

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وقال الدكتور سلطان النيادي خلال كلمته في الحفل، إن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يرى أن الشباب طاقة يجب أن نستثمر فيها، ونكرس لها كل الفرص لكي تتطور، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور ويرتقي دون الارتكاز على طاقاته الشبابية، ليكونوا مساهمين ومشاركين فاعلين في كل مجالات التنمية، لا سيما قطاع الإعلام الذي يرتبط بسمعتنا ومكانتنا كأوطان ومجتمعات عربية بين دول العالم.

وأكد معاليه أن أهم ما يميز برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة هو قدرته على بناء مجتمعات شبابية تفاعلية، يكتسب من خلالها المشاركون مجموعة من المهارات والخبرات والتجارب والأفكار، التي تسهم في صقل قدراتهم وتعزز من مساراتهم المهنية والشخصية.

وأضاف معاليه: «نتطلع للعمل مع الشباب في محطاتهم القادمة، ونأمل أن نراهم في النسخ المقبلة كمدربين وملهمين لأقرانهم الشباب، وكقصص نجاح نفخر ونعتز بها».

ووجه معاليه رسالته للشباب قائلاً: «أنتم المسؤولون أمام مجتمعاتكم وعائلاتكم وأمام أنفسكم لإيصال صورتنا الأفضل والأبهى إلى العالم، مع الحفاظ على الثوابت المرتبطة بالقيم والهوية، وبالتاريخ واللغة، ولدينا تاريخ ولغة وحاضر غني وقادر على تعزيز رفاه واستقرار وتنمية المجتمعات من خلال طاقة الشباب». وكرم معالي الدكتور سلطان النيادي الجهات والمؤسسات الإعلامية الشريكة على اختلاف مساهماتها وأدوارها في تنمية مهارات المشاركين.

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