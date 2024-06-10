سلطان القاسمي يشهد تخريج دفعة «الشارقة للفنون»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية.

وأعلن سموه خلال كلمته التي ألقاها في الحفل عن افتتاح كلية الموسيقى، التي تعتبر جزءاً من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وستبدأ الدراسة فيها بدءاً من العام الدراسي المقبل، معتبراً سموه بأنها فرصة ثمينة لأصحاب المواهب الفنية للالتحاق بهذه الكلية، وتعلم جميع الموسيقى بمختلف أنواعها، بما فيها الموسيقى العربية.

وهنأ سموه الطلبة والطالبات من دفعة 2024 من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بالتخرج، مشيراً سموه إلى أن هذا اليوم ليس هو نهاية الطريق، بل الطريق مفتوح للجميع في المستقبل ليسلكه الخريجين، منوهاً سموه بأنهم لن يكونوا وحدهم بعد التخرج، ولكن الجميع يقف بجانبهم ويدعمهم.

وتناول سموه قصة بداية الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية الذين بلغ عددهم 13 طالباً وطالبة، مشيراً سموه إلى أن قلة العدد يعود سببه إلى قلة المواهب وليس قلة الإقبال من الطلبة، وتم قبول أصحاب المواهب المتميزة فقط، ذاكراً سموه أن الدفعة الحالية تبلغ 49 طالباً وطالبة، وهذا مؤشر على زيادة عدد المواهب التي تقدمت للأكاديمية.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بكفاءة وموهبة وعلم طلبة الأكاديمية في تخصصاتها المختلفة، مؤكداً سموه أن هذا ما كان يصبو إليه من فكرة إنشاء الأكاديمية، ولكي تكون من ضمن أفضل الأكاديميات الفنية في العالم ويفخر بطلبتها الجميع، متمنياً سموه التوفيق لجميع الطلبة خلال مشوارهم المقبل، وأن يحرصوا على نقل العلم الذي اكتسبوه.

وفي حفل التخريج الذي أقيم على مسرح الأكاديمية،أعرب الدكتور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عن السعادة زالفخر بالتفوق المستمر للخريجين، سواء على مستوى استمرارية الدراسة العليا أو التتويج بجوائز عالمية، أو خدمة سوق العمل من خلال شغل وظائف مرموقة داخل وخارج الدولة مثل اختيار وكلاء شركة ديزني العالمية مجموعة من الطلبة للعمل معهم.

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