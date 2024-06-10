طلبة ماجستير يدشنون مبادرة لتحسين صحة ورفاهية العمال

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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تبنى 6 من طلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي بجامعة جورج تاون بدبي، مبادرة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية والمكملات الغذائية لـ 250 عاملاً، وتقديم الاستشارات الطبية لهم ونشر التوعية بأهمية اتباع نظام صحي مستدام، خاصة أولئك الذين يتعرضون للحرارة وظروف العمل المختلفة، تحت شعار «معاً لصيف آمن وصحي».

وأوضح الطلبة لـ«البيان»، أن المبادرة شملت العيادات المتنقلة بالشراكة مع مؤسسة الجليلة، والقيام بالفحوصات الطبية من قبل الأطباء المختصين والمتطوعين من دبي الصحية الذين قاموا بإجراء التقييمات الصحية، وفحص العلامات الحيوية، وفحوصات للكشف عن الأمراض المتعلقة بارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى توزيع المكملات الغذائية الأساسية مثل الإلكتروليتات، والفيتامينات، وحزم الترطيب المقدمة من صيدلية لايف.

تأثير إيجابي

وقال خالد راشد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتسويق بالمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والطالب ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي بجامعة جورج تاون بدبي، إن المبادرة عبارة عن مشروع جامعي يحمل عنوان «معاً لصيف آمن وصحي»، وتأتي ضمن دراسة «مادة الأخلاق في القيادة»، حيث يتم تكليف الطلبة بالقيام بمشروع عملي ذي تأثير إيجابي على شريحة واسعة من المجتمع. وأضاف أن فكرة المشروع انطلقت من رغبة الفريق في تحسين صحة ورفاهية العمال، وتسليط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجتمعنا، حيث قمنا بذلك بالتعاون مع عدة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

بدوره، قال الطالب الماجستير عبد العزيز محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق دبي للاستثمارات، إن المشروع يستهدف إجراء فحوصات طبية لـ250 عاملاً في منطقة مجمع دبي للاستثمار، مؤكداً أن المشروع يشمل إلى جانب الفحوصات الطبية، برنامجاً توعوياً وتثقيفياً شاملاً بـ 6 لغات مختلفة وهي العربية والإنجليزية والهندية والفلبينية والأوردية والبنغالية، وذلك لتعريف العمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأساليب الوقائية من الإجهاد الحراري، كما تم توزيع حقائب صحية تحتوي على مستلزمات تخفف من حرارة الصيف، وتوفير مياه الشرب والمشروبات الباردة، وتوزيع بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية وأدوات العناية الشخصية للعمال، إلى جانب صناديق إسعافات أولية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية من قبل الأطباء المختصين.

وأوضحت ساره عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أن مادة «الأخلاق في القيادة» هي عبارة عن دورة مكثفة في علم النفس الأخلاقي والاجتماعي، والاقتصاد التجريبي، واقتصاديات المنظمات، واقتصاديات العمل الجماعي، والفلسفة الأخلاقية، لإكساب الطلبة مهارات لاستكشاف وإبراز أفضل ما في أنفسهم وفي الآخرين، وتقليل الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها بعض الجوانب السلبية في شخصية القيادي.

بدوره، قال الطالب علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للعمليات بسلطة مدينة دبي الطبية، إن عدد طلاب الدفعة الأولى لبرنامج الماجستير يبلغ 52 طالباً وطالبة من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، وتم تقسيمهم في مادة «الأخلاق في القيادة والإدارة» إلى 8 مجموعات، فيما قامت الجامعة بدعم كل مجموعة منهم بملغ مالي قدره 3000 دولار، لإطلاق مشروع إنساني ذي تأثير إيجابي على الأفراد أو على المجتمع بشكل عام.

جلسات تعليمية

وثمنت الطالبة ماريه الريس، مديرة إدارة تطوير الأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الدعم الكبير من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص الذين قدموا التثقيف الصحي للعمال، عبر تقديم المواد الإعلامية والجلسات التعليمية حول الحفاظ على صحة العامل، والتعرف على علامات الإرهاق الحراري، والإسعافات الأولية الأساسية الواجب تقديمها في هذه الحالات.

وأفاد الطالب هشام خوري، مدير إدارة بالبنك الاستثماري الإمارات دبي الوطني كابيتال، بأن المشروع يستهدف أيضاً تقديم الدعم المتواصل لفئة العمال عن طريق تنظيم زيارات للمتابعة الدورية، وإحالة العامل الذي يتم التحقق من إصابته بأي عرض إلى المرافق الصحية المحلية للحصول على المزيد من الرعاية الطبية.

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