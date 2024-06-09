5 مخالفات تعد إخلالاً بنظام الاختبارات في حال ارتكبها الطالب

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي خمس مخالفات تعدّ إخلالاً بنظام الاختبارات إذا ارتكبها الطلبة وجاء ذلك في دليل مكافحة الغش في الامتحانات الفصلية التي اعتمدته المؤسسة أخيراً.

وعممت الإدارات المدرسية المخالفات الخمس التي حددها الدليل على طلابها متمثلة في إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وإتلاف الورقة الامتحانية بطريقة متعمّدة، والغش أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الامتحانات أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.

وأشار الدليل أنه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الدليل من قبل الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار سواء داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبار، يعد ذلك إخلالاً بنظام الاختبارات، وتطبق الإجراءات التأديبية على الطالب اذا اخل بالنظام وفي حال ارتكابها يخصم منه 12 درجة من درجة السلوك، ورصد درجة "0" في المادة الدراسية المعنية، إذا كان هناك مشاركة في الغش أو إتلاف الورقة عمداً، مع حرمان الطالب من دخول امتحان الإعادة، واستدعاء فوري لولي أمر الطالب لتوقيع على الإنذار والقرار.

أما في حالة تكرار السلوك، فإن العقوبات تكون أكثر حدة حيث يخصم له 12 درجة من درجات السلوك ورصد درجة "0" في جميع المواد الدراسية في حال الغش أو مشاركة الاخرين على الغش أو اتلاف الورقة الامتحانية، مع حرمان الطالب من دخول امتحانات الإعادة، واستدعاء فوري لولي الأمر لتوقيع على الإنذار والقرار، وإحالة الطالب لبرنامج "تقويم السلوك" بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة الاختبارات وضمان التزام الطلاب بالسلوك الأخلاقي في العملية التعليمية.

ويستأنف طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات نهاية الفصل الثالث غداً الاثنين بمادة الفيزياء، ويبدأ زمن الاختبار الكتابي من المادة في الساعة الثانية عشر ظهراً، وينتهي الساعة الواحدة والنصف، أما الاختبار الالكتروني فيبدأ الساعة الواحدة والنصف وينتهي الساعة الثانية والنصف.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية "ورقي والكتروني" يوم 11 من الشهر نفسه، على أن يؤدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 منه، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 من الشهر ذاته، ليختتم طلبة المسار التطبيقي وتواصل باقي المسارات.

ويختتم طلبة الصف الثاني عشر "عام" سباق الامتحانات يوم 14 منه، بمادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يختتم "المتقدم والنخبة" بمادة الكيمياء فقط في اليوم ذاته.

أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية اليوم ، ثم اللغة العربية 11 من الشهر الجاري، ويؤدون الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في يوم 12 من الشهر نفسة، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم 13 منه.

وأفاد ت المؤسسة بأن مدة الاختبار ساعتين ونصف، مقسمة على جزءين، بواقع ساعة ونصف لاختبار الكتابة، وساعة واحدة للقراءة، على أن تبدأ الامتحانات في الساعة 12 ظهراً للمرحلة الثانوية، وتستمر حتى الساعة 2:30 .

مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي جملة من الإرشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات التي يجب على الطلبة الالتزام قبل وأثناء وبعد اختبارات نهاية العام الدراسي في المدارس الحكومية.

ووجهت المؤسسة الطلبة بضرورة الاستعداد الجيد والتحضير المبكر للاختبار والمحافظة على مستوى جيد وعال من فهم نواتج التعلّم للمواد الدراسية، والحصول على قسط كاف من النوم في ليلة الاختبار لتأدية الامتحان في حالة ذهنية مناسبة، وتحضير كافة المواد والأدوات التي يحتاجها الطالب أثناء الاختبار مسبقاً.

وخلال الامتحان دعت الطلبة إلى تجنّب مناقشة المواد الامتحانية مع زملائهم عند دخول القاعة الامتحانية وكذلك أثناء الاختبار، والاطلاع على قواعد الامتحان بعناية والتأكد من فهمها جيداً واتباع الإرشادات بدقة، والالتزام بالجلوس في المقعد المخصص لكل طالب، والامتناع عن الإيماء أو الإشارة أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.

ومن الإرشادات أيضاً الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الالكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبار جزئياً أو كلياً في وسائل التواصل الاجتماعي لأي هدف كان.

ودعت المؤسسة الطلبة إلى تجنب إحضار أي مواد أو مصادر مثل المطبوعات من كتب أو أوراق عمل أو محتويات رقمية غير المصرّح بها من قبل اللجان المشرفة على الامتحانات، وإدخالها معهم إلى قاعات الاختبار، وأخيراً عدم التلفّظ بأي إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على أي طالب أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.

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