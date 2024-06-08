«جامعة محمد بن زايد» تعزز شراكتها العلمية مع صربيا

المصدر: بلغراد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية شراكتها العلمية مع مؤسسات أكاديمية في جمهورية صربيا، من خلال إبرام مذكرتي تفاهم مع كلية الدراسات الإسلامية، والجامعة العالمية في نوفي بازار، وذلك ضمن رؤية الجامعة لتوسيع قاعدة شركائها الاستراتيجيين في مجال العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، وتعزيز خططها الرامية إلى تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الإنسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية.

وقع مذكرتي التفاهم من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، المدير العام، بينما وقعها من كلية الدراسات الإسلامية في صربيا الدكتور أنور عمروفيتش، عميد الكلية، ومن الجامعة العالمية البروفيسور بييرويتش رئيس الجامعة.

ونصت بنود المذكرتين على وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ونظيرتيها من الجانب الصربي، ووضع الأسس التي تحكم العلاقة بينها ليتسنى لها القيام بواجباتها في إطار هذا الاتفاق وفق اللوائح التي تحفظ لكل طرف خصوصياته، وتضمنت البنود عدداً من المحاور، من ضمنها: تبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتبادل الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل المواد الأكاديمية والأنشطة الخارجية المشتركة في المجال العلمي والأكاديمي، مثل الدورات التدريبية المعتمدة والمؤتمرات والندوات، والمشروعات البحثية المشتركة.

إلى ذلك التقى وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال زيارته لجمهورية صربيا، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لصربيا الدكتور مولود دودتش، وبحث الجانبان سبل التعاون في تطوير مناهج الدراسات الإسلامية .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز