"أرامكو" تحدد السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهمها العادية بـ 27.25 ريال

المصدر: وام

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية التي بلغت 1.545 مليار سهم، مثلت نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن أرامكو السعودية حددت سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بمبلغ 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بمتوسط تخصيص قدره 25.13%.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب بالأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بالكامل، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مكتتباً وبناء عليه، سيتم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي للمكتتبين الأفراد وسيتم تخصيص نسبة الـ90% المتبقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

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