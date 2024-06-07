«حمدان بن راشد للعلوم» تكرّم المدارس الفائزة في النموذج العالمي

المصدر: دبي- البيان

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كرمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أول من أمس في مدينة إسطنبول بتركيا المدارس المشاركة في جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية في دورتها الثانية وذلك على هامش مؤتمر EFQM الدولي من 4 إلى 6 من يونيو الجاري.

وأعرب الدكتور جمال محمد المهيري نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن سعادته بتكريم مجموعة المدارس المشاركة والفائزة في الدورة الثانية من جائزة ونموذج حمدان EFQM التعليمية العالمية، والتي تهدف إلى تقدير وتكريم المؤسسات والمبادرات والأفراد المتميزين في الميدان التعليمي وبناء منظومة للجودة التعليمية بالإضافة إلى نشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية بين المدارس المختلفة، حيث يأتي في إطار أهداف مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والتي دأبت على مواكبة التطور في القطاع التعليمي والحرص على تطبيق أفضل الممارسات بما يتماشى مع المعايير الدولية والتطور العلمي والتكنولوجي في عالم اليوم حيث قامت بالتعاون مع مؤسسة EFQM بتطوير وتطبيق نموذج عالمي معتمد في الجودة التعليمية.

وأضاف أن نموذج حمدان يطبق معايير متطورة تعزز من توفير متطلبات الجودة في المؤسسات التعليمية وتضع منهجيات واضحة لتحقيق ومواصلة التميز، وتقدم الدكتور المهيري بالتهنئة إلى المدارس المكرمة مشيداً بدور مؤسسة EFQM وجهود فرق العمل والتربويين والخبراء في نجاح الدورة الأولى من البرنامج.

وقال «راسل لونغميير»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة EFQM: «يسرنا التعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في العمل على تطبيق نموذج حمدان- EFQM التعليمي، والذي يهدف إلى تعزيز الجودة التعليمية.

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