محمد الشرقي يؤكد دور المؤسسات التعليمية في تمكين العقول

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتورة أميرة حسن الأهبش، مدير مجمع زايد التعليمي بالفجيرة، الحاصلة على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، في نسختها الـ 29، عن فئة القائد التربوي المتميز.

وأكد سموه خلال اللقاء، دور المؤسسات التعليمية في تمكين العقول واستثمارها في بناء المجتمعات، ورفع وعي أفرادها، مشيراً سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تعزيز مسيرة التميز التعليمي في إمارة الفجيرة، انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات في قطاع التعليم المدرسي، وتبني أفضل الأنظمة التي تواكب مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال.

وهنأ سموه، الدكتورة أميرة الأهبش، على هذا الإنجاز المتميز، مثمناً جهودها المبذولة لتطوير العملية التعليمية، والارتقاء بعملها المؤسسي، وتمنى لها تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز في مسيرة عملها.

وأعربت الدكتورة الأهبش، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل للتعليم والتربويين، مؤكدة عزمها مواصلة العمل الجاد لتحقيق أفضل مستويات العمل في منظومة التعليم على مستوى إمارة الفجيرة والدولة.

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية حماية البيئة وثروات الأرض الطبيعية والحفاظ عليها عبر مختلف المبادرات الوطنية والدولية، منوهاً بضرورة توحيد الجهود بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتفعيل المبادرات واستدامة مشاريع حماية البيئة على مستوى المؤسسات والأفراد، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها العالمية في هذا القطاع. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندسة أصيلة المعلا، مدير هيئة الفجيرة للبيئة، وفريق عمل الهيئة، حيث اطلع على مستجدات عمل الهيئة في مجال العمل البيئي والتغير المناخي، وخططها ومشاريعها البيئية المختلفة.

واستعرض فريق عمل هيئة الفجيرة للبيئة، البرامج الحالية والمستقبلية في مجال الحفاظ على المياه الجوفية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تم تسليط الضوء على أعمال اللجنة التنفيذية لشبكة «العرب ماب»، التي تترأسها الإمارات، متمثلة في إمارة الفجيرة، والمختصة بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبرامج المتعلقة بالتعليم، والتوعية العامة، والبحث، والتنمية.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود هيئة الفجيرة للبيئة في دعم منظومة العمل البيئي والتغير المناخي وتداعياته العالمية، وتكامل مشاريعها في تعزيز المشاريع الوطنية لدولة الإمارات في الحفاظ على البيئة على المستويين الإقليمي والدولي. وأعربت المهندسة أصيلة المعلا، عن شكرها وتقديرها لسمو ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على دعمه المتواصل للمشاريع البيئية.

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