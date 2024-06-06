جامعة أبوظبي تتقدم 79 مركزاً عالمياً   

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة أبوظبي، أمس، تقدمها 79 مركزاً في تصنيف مؤسسة «كيو إس» «كواكواريلي سيموندز» المتخصصة بتصنيف الجامعات حول العالم لعام 2025، محققة المركز 501 عالمياً كأعلى تصنيف لها منذ العام 2014، مرسخة مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة ضمن أفضل 33 % من الجامعات بالعالم.

وعززت جامعة أبوظبي مجدداً، مكانتها ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى العالم ضمن فئة تنوع أعضاء هيئة التدريس الدولية، ما يجسد استراتيجية التنوع والشمول التي تتبعها الجامعة في استقطاب هيئتها التدريسية، وحققت تطوراً ملحوظاً في تصنيف السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل بتقدمها 100 مركز بعد أن حلت في المركز 390 عالمياً، كما تقدمت 45 مركزاً في فئة «السمعة الأكاديمية» لتشغل المرتبة 556 عالمياً.

وأعرب البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، عن سعادته بحصول الجامعة مجدداً على هذا الاعتراف من تصنيف «كيو إس»، ونعتز بهذا التقدم المطرد على سلم التصنيف والذي يجسد بوضوح التزامنا الثابت بالتميز الأكاديمي ويتوج جهودنا المستمرة لتعزيز البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة أبوظبي لطلبتها.

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