بنك دبي الإسلامي يدعم مشروع "مدارس دبي" بـــ11 مليون درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مؤسسة صندوق المعرفة اتفاقية تعاون مع بنك دبي الاسلامي بهدف دعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 11 مليون درهم، سعياً للمساهمة في تحقيق أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك دبي الإسلامي الرامية إلى دعم مختلف المبادرات والبرامج الوطنية التي تخدم مجتمع دبي.

وتواكب الاتفاقية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي، كما تترجم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن حشد الجهود للاستثمار في التعليم وبناء أجيال المستقبل المتميزة في كافة المجالات.

تم التوقيع في مقر بنك دبي الاسلامي بحضور سعادة عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، وعبيد خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي وعدد من مسؤولي الطرفين.

وأكد سعادة عبد الله محمد العور سعي المؤسسة إلى تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الخاصة في إمارة دبي بما يدعم رؤيتها واستراتيجيتها لتحقيق الريادة في الاستثمار في قطاع التعليم وتطويره المستمر، والسعي إلى تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستثمار في تأهيل أجيال المستقبل من خلال رعاية المبادرات التعليمية الاستراتيجية طويلة المدى.

وأضاف: "ستسهم الاتفاقية مع بنك دبي الاسلامي في تعزيز مكانة مشروع "مدارس دبي" باعتباره منارة للجودة الأكاديمية لما يقدمه المشروع من تجربة تعليمية ومعرفية متميزة للطلبة".

بدوره، قال عبيد خليفة الشامسي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع «مدارس دبي»، والمساهمة في أهدافه الرامية للارتقاء بمهارات ومعارف وقدرات الطلبة والطالبات وتمكينهم من الأدوات المناسبة لمواكبة مسارنا الاقتصادي المزدهر وتزويدهم بالمعرفة لإثراء حياتهم العلمية والمشاركة في فتح آفاق وفرص عالمية جديدة أمام الأجيال الجديدة".

وأضاف الشامسي: "ملتزمون بدعم مختلف المبادرات التعليمية والتربوية والثقافية والبرامج النوعية التي من شأنها تحقق رفعة ورفاهية أفراد المجتمع، ونسعى من خلال شراكاتنا مع القطاع الحكومي إلى تعزيز مشاركاتنا المجتمعية لضمان تحقيق أعلى فائدة ممكنة من ورائها".

ويهدف مشروع "مدارس دبي" إلى بناء مدارس تتبناها حكومة دبي ويديرها مشغّلون متميزون في قطاع التعليم الخاص وفقًا لأفضل المعايير العالمية، تضمن حصول كل من الطلبة الإماراتيين والجنسيات الأخرى على التعليم الحديث في العلوم والتكنولوجيا بتكلفة تناسب الجميع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحقيقاً لتوجهات الإمارة نحو تقديم خدمات تعليمية متميزة وإنشاء مدارس عصرية وفق أرقى المعايير العالمية.

يُذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أعلن عن مشروع مدارس دبي في مارس 2021، حيث تم إطلاق مدرستين في سبتمبر 2021 بمنطقة مردف والبرشاء، وفي عام 2022 تم افتتاح المدرسة الثالثة في منطقة ند الشبا، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين حالياً في المدارس التابعة للمشروع أكثر من 2500 طالب، وتسعى حكومة دبي إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 15000 بحلول العام الدراسي 2032/2033 من خلال الخطط التطويرية للمشروع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز