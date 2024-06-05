إقبال لافت من طلبة المدارس على مكتبة محمد بن راشد خلال فترة الامتحانات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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تشهد مكتبة محمد بن راشد في دبي إقبالًا كبيرًا من قبل طلبة المدارس، وتحديدًا المرحلة الثانوية، قبل وخلال فترة الامتحانات، وأوضح عدد من الطلبة الذين يتوافدون على المكتبة أنهم يدرسون في أنظمة تعليمية مختلفة منها "البكالوريا الدولية" و"النظامين البريطاني والأمريكي"، فيما اكدت المكتبة وصول عدد حجوزات غرف الاجتماعات للطلاب إلى 3300 من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024 ، وبلغ عدد الزائرين خلال يومي الجمعة و السبت الماضيين إلى 6000 زائر.

وأوضح عدد من الطلبة أن المكتبة توفر لهم بيئة هادئة ومناسبة للدراسة، حيث يجدون هناك الهدوء والتركيز اللازمين للمذاكرة، وتتميز مكتبة محمد بن راشد بتوفر مرافق حديثة ومجهزة تجهيزًا جيدًا، بما في ذلك غرف دراسة فردية ومجموعات دراسية، مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للتعلم.

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