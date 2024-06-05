200 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي يؤدون اختبارات نهاية العام

المصدر: دبي: رحاب حلاوة

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كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير اليوم.

وبالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم، أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي عن دعمها وتشجيعها للطلاب، وقالت: "أبنائي وبناتي الطلبة، نصل اليوم إلى نهاية عام دراسي مليء بالتعلم والمعرفة، ونحن فخورون بما حققتموه حتى الآن، ونثق في قدراتكم على تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأشارت إلى أن الجهود التي بذلها الطلاب ستؤتي ثمارها في هذه المرحلة، داعية إياهم إلى الاستمرار في العمل بجد وعزيمة لتحقيق أهدافهم.



ومن جانبه قال المهندس محمد القاسم المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي الجاري، موضحاً أن هذه الفترة تتطلب المزيد من الإصرار والعزيمة والاجتهاد، مؤكدا ثقته بقدرات الطلبة في تحقيق أعلى الدرجات وأفضل النتائج في الاختبارات الختامية.

وفي السياق ذاته تقدم سليمان الكعبي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول، بالشكر لجميع الكوادر الإدارية والتعليمية في الميدان التربوي على جهودهم التي بذلوها طوال العام الدراسي قائلاً : "أنتم جزء من مسيرة التطوير والبناء".

وبعثت حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، رسالة الي أولياء أمور الطلبة قائلة: " نشكركم على دعمكم وتشجيعكم لأبنائكم.. أنتم شركاؤنا ومعكم سنستطيع رسم مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة" .

ومن جانبه قال الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة – أبوظبي في رسالته للطلبة :" كلنا معكم ونتمنى لكم النجاح و التوفيق في مسيرتكم التعليمية .

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